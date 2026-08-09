Info Edge Aktie 144345811 / INE663F01032
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Info Edge (India) legt Quartalsergebnis vor
Info Edge (India) stellt am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,65 INR aus. Im letzten Jahr hatte Info Edge (India) einen Gewinn von 4,57 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,24 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,91 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,49 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 22,39 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 34,37 Milliarden INR, gegenüber 32,85 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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