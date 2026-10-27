Ausblick: Info Edge (India) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Info Edge (India) öffnet am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,79 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1,84 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,88 INR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,47 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,82 INR im Vergleich zu 22,39 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 34,50 Milliarden INR, gegenüber 32,85 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch