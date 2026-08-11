Infleqtion Aktie 153437251 / US45676K1034
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Infleqtion stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Infleqtion wird am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,050 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 10,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,289 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,850 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 41,8 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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