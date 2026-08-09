Infinity Natural Resource a Aktie 138956223 / US4569411030
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Infinity Natural Resources A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Infinity Natural Resources A wird am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,816 USD je Aktie gegenüber 1,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 118,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 163,0 Millionen USD gegenüber 74,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,18 USD, gegenüber 0,890 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 684,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 356,4 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Infinity Natural Resources Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Infinity Natural Resources A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: Infinity Natural Resources A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Infinity Natural Resources A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
09.03.26
|Ausblick: Infinity Natural Resources A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Infinity Natural Resources Inc Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.