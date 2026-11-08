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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Infinity Natural Resources A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Infinity Natural Resources A wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,730 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 12,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,650 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 124,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 178,9 Millionen USD gegenüber 79,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,00 USD aus. Im Vorjahr waren 0,890 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 683,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 356,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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