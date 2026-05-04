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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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Ausblick auf Quartalsbilanz 04.05.2026 23:25:00

Ausblick: Infineon verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Infineon verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Infineon öffnet die Bücher - was Experten erwarten.

Infineon
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Infineon stellt am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,376 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 108,89 Prozent erhöht. Damals waren 0,180 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Infineon in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 3,82 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 3,59 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,770 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,80 Milliarden EUR, gegenüber 14,66 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Infineon

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