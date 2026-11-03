Ausblick: Industrie De Nora verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Industrie De Nora wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,100 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,120 EUR je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 215,7 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Industrie De Nora für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 232,6 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,339 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,410 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 901,9 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 875,0 Millionen EUR waren.

Redaktion Finanzen.net