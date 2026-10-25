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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Industrias Penoles legt Quartalsergebnis vor
Industrias Penoles präsentiert am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,22 USD aus. Im letzten Jahr hatte Industrias Penoles einen Gewinn von 14,16 MXN je Aktie eingefahren.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 2,87 Milliarden USD für Industrias Penoles, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 36,65 Milliarden MXN erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,52 USD, gegenüber 66,24 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 12,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 165,21 Milliarden MXN generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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