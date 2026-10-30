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30.10.2026 07:01:06
Ausblick: Industrial Securities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Industrial Securities wird am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,102 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Industrial Securities mit einem Umsatz von insgesamt 3,36 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,93 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 14,63 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,427 CNY, gegenüber 0,320 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 14,03 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,15 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
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Analysen zu Industrial Securities Co Ltd (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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