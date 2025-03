Ausblick: Industrial Commercial Bank of China legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Industrial Commercial Bank of China veröffentlicht am 29.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,270 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Industrial Commercial Bank of China 0,290 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 55,30 Prozent auf 184,60 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Industrial Commercial Bank of China noch 412,96 Milliarden HKD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,997 CNY je Aktie, gegenüber 1,08 HKD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 803,53 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 1.736,68 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch