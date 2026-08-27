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Industrial and Commercial Bank of China Aktie 4760328 / US4558071076

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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: Industrial and Commercial Bank of China legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Industrial and Commercial Bank of China
18.96 USD -1.35%
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Industrial and Commercial Bank of China wird am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,722 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 11,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,650 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 39,48 Prozent auf 32,35 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Industrial and Commercial Bank of China noch 53,46 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,09 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,79 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 128,41 Milliarden USD, gegenüber 210,26 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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