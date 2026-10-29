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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Industrial and Commercial Bank of China legt Quartalsergebnis vor
Industrial and Commercial Bank of China stellt am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,290 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,290 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Industrial and Commercial Bank of China 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 220,38 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 41,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Industrial and Commercial Bank of China 377,03 Milliarden CNY umsetzen können.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,04 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,00 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 883,84 Milliarden CNY, gegenüber 1.511,42 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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