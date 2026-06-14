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Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate Aktie 539389 / NO0006000603

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14.06.2026 07:01:06

Ausblick: Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate
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Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate wird am 15.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 4,16 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5,04 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 56,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 119,7 Millionen NOK. Dementsprechend geht der Experte bei Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 52,4 Millionen NOK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 19,19 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 22,62 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 217,7 Millionen NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 490,5 Millionen NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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