Ausblick: Indiqube Spaces präsentiert Quartalsergebnisse

Indiqube Spaces wird am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,420 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 79,10 Prozent erhöht. Damals waren -2,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 30,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,24 Milliarden INR gegenüber 3,24 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,12 INR, gegenüber -5,280 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 18,48 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 14,51 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch