Ausblick: Indigo Paints gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Indigo Paints gibt am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,70 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,27 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Indigo Paints in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,98 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,65 Milliarden INR im Vergleich zu 3,12 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 38,25 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 30,44 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 16,76 Milliarden INR, gegenüber 14,02 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net