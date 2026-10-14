Indian Bank Aktie 2932093 / INE562A01011
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: Indian Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Indian Bank wird am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 26,00 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 23,07 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 51,11 Prozent auf 94,21 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Indian Bank noch 192,71 Milliarden INR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 99,56 INR, gegenüber 86,89 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 414,55 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 784,38 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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