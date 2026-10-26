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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Independent Bank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Independent Bank wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,948 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Independent Bank ein EPS von 0,840 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 15,20 Prozent auf 68,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Independent Bank noch 81,2 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,56 USD, gegenüber 3,27 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 256,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 315,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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