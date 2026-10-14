Ausblick: Independent Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Independent Bank gibt am 15.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,85 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Independent Bank soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 261,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 21,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 333,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,16 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,44 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,17 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch