Ausblick: Independent Bank legt Quartalsergebnis vor

Independent Bank lädt am 16.07.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,41 Prozent auf 258,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 252,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,32 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,44 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,05 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,17 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch