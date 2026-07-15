Independent Bank Aktie 941134 / US4538361084
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15.07.2026 07:01:06
Ausblick: Independent Bank legt Quartalsergebnis vor
Independent Bank lädt am 16.07.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,41 Prozent auf 258,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 252,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,32 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,44 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,05 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,17 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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