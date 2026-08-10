Imunon Aktie 147316277 / US15117N7012
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Imunon stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Imunon gibt am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Imunon für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,868 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,870 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Imunon mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst . Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,070 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,830 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 0,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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