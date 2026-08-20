Implantic a Aktie 57092305 / SE0014855029
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20.08.2026 07:01:06
Ausblick: Implantica A legt Quartalsergebnis vor
Implantica A lädt am 21.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,072 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,880 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 0,7 Millionen EUR, was einem Umsatz von 4,7 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,319 EUR, während im vorherigen Jahr noch -3,100 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,6 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 23,0 Millionen SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
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