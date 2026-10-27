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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Impinj veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Impinj stellt am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,610 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Impinj noch -0,440 USD je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 107,2 Millionen USD – ein Plus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Impinj 96,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, gegenüber -0,370 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 389,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 361,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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