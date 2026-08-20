Impact Coatings AB Aktie 1982628 / SE0001279142
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20.08.2026 07:01:06
Ausblick: Impact Coatings AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Impact Coatings AB wird am 21.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,080 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Impact Coatings AB noch ein Verlust pro Aktie von -0,170 SEK in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 146,15 Prozent auf 16,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,360 SEK, während im vorherigen Jahr noch -0,520 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 93,0 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 47,3 Millionen SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
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