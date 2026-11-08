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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Immunovant stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Immunovant wird am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,737 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,730 USD je Aktie erzielt worden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,936 USD, gegenüber -2,770 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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