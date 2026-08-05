Immunovant Aktie 51661055 / US45258J1025
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Immunovant stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Immunovant wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
12 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,629 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 11,41 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,710 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,654 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,770 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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