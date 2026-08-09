Ilkka-Yhtymae Aktie 12672 / FI0009800205
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ilkka-Yhtymae verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ilkka-Yhtymae wird sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,239 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,470 EUR erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,6 Millionen EUR – ein Minus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ilkka-Yhtymae 9,7 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,278 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,180 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 37,6 Millionen EUR, gegenüber 37,8 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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