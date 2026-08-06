Ausblick: Iida Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Iida Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Iida Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 41,37 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 29,02 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,00 Prozent auf 355,40 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 326,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 242,17 JPY je Aktie, gegenüber 229,13 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 1.640,14 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1.508,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch