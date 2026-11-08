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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: iHeartMedia A präsentiert Quartalsergebnisse
iHeartMedia A wird am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,025 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei iHeartMedia A noch ein Verlust pro Aktie von -0,430 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 5,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,05 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 997,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,503 USD, gegenüber -3,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 4,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,86 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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