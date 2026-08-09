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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: iHeartMedia A präsentiert Quartalsergebnisse
iHeartMedia A äussert sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,275 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 49,07 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,540 USD je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll iHeartMedia A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,91 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 970,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 933,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,138 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -3,060 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,15 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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