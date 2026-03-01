Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
01.03.2026 07:01:06

Ausblick: iHeartMedia A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

iHeartMedi a
3.28 USD 2.50%
Kaufen Verkaufen

iHeartMedia A wird am 02.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,105 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte iHeartMedia A 0,210 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,12 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,10 Milliarden USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,693 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -6,680 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,84 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 3,85 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch

