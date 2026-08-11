Ignitis Grupe AB Aktie 57252741 / US66981G2075
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ignitis Grupe (spons GDR) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ignitis Grupe (spons GDR) öffnet am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,300 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,380 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ignitis Grupe (spons GDR) in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 590,0 Millionen EUR im Vergleich zu 526,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,48 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 2,26 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,73 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,47 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.ch
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