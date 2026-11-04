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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: IGM Financial legt Quartalsergebnis vor
IGM Financial wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,45 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,26 CAD je Aktie erzielt worden.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 22,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 895,0 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei IGM Financial für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,10 Milliarden CAD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,51 CAD, gegenüber 4,66 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 4,26 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,01 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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04.11.26
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06.05.26
|Ausblick: IGM Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu IGM Financial Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen vorbörslich Aufschläge das Bild. In Asien prägen stellenweise kräftige Verluste das Bild - Hongkong bildet eine Ausnahme.