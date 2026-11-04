Ausblick: IGM Financial legt Quartalsergebnis vor

IGM Financial wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,45 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,26 CAD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 22,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 895,0 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei IGM Financial für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,10 Milliarden CAD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,51 CAD, gegenüber 4,66 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 4,26 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,01 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net