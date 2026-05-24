Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.4%  SPI 19’052 0.4%  Dow 50’580 0.6%  DAX 24’889 1.2%  Euro 0.9108 -0.3%  EStoxx50 6’019 1.0%  Gold 4’506 -0.9%  Bitcoin 59’572 -2.4%  Dollar 0.7849 -0.3%  Öl 104.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wenn ETFs verrücktspielen: Das steckt hinter NAV-Abweichungen
Monopoly: Finanzielle Bildung für Kinder durch Lernspass
Intel-Aktie mit kräftiger Rally - Anleger setzen auf Foundry-Fortschritte
Ölmarkt vor entscheidender Phase: Experten warnen vor Eskalation der Krise
Die Performance der Kryptowährungen in KW 21: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Suche...
eToro entdecken

IFB Industries Aktie 1121974 / INE559A01017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.05.2026 07:01:06

Ausblick: IFB Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

IFB Industries
1050.25 INR 0.63%
Kaufen Verkaufen

IFB Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,90 INR gegenüber 4,66 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll IFB Industries in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,61 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 14,08 Milliarden INR im Vergleich zu 13,34 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 40,93 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 29,35 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 55,12 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 50,86 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

Weiterlesen!