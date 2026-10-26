|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.10.2026 07:01:06
Ausblick: IFB Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
IFB Industries präsentiert in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 12,23 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 12,53 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 11,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 15,34 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,70 Milliarden INR umgesetzt.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 45,36 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 35,43 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 63,43 Milliarden INR, gegenüber 56,02 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu IFB Industries Ltd Dematerialised
|
07:01
|Ausblick: IFB Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
24.05.26
|Ausblick: IFB Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
10.05.26
|Erste Schätzungen: IFB Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu IFB Industries Ltd Dematerialised
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI fester erwartet -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel starten. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.