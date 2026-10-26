Ausblick: IFB Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

IFB Industries präsentiert in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 12,23 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 12,53 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 11,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 15,34 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,70 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 45,36 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 35,43 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 63,43 Milliarden INR, gegenüber 56,02 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch