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19.11.2026 07:01:06
Ausblick: IES mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
IES wird sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 2,81 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,50 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll IES in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,87 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,15 Milliarden USD im Vergleich zu 897,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 11,57 USD im Vergleich zu 7,51 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 4,24 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,37 Milliarden USD.
Redaktion Finanzen.net
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