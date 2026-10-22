Idun Industrier AB Registered b Aktie 51251615 / SE0013512464
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Idun Industrier Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Idun Industrier Registered B stellt am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,85 SEK gegenüber 1,28 SEK im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Idun Industrier Registered B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 624,5 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 521,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 19,83 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,60 SEK aus. Im Vorjahr waren 4,70 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 2,66 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 2,30 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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