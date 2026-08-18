Idun Industrier AB Registered b Aktie 51251615 / SE0013512464
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.08.2026 07:01:06
Ausblick: Idun Industrier Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Idun Industrier Registered B wird am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,60 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,98 SEK je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Idun Industrier Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 688,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 592,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 16,12 Prozent gesteigert.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 18,50 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,70 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,71 Milliarden SEK, gegenüber 2,30 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Idun Industrier AB Registered Shs -B-
|
07:01
|Ausblick: Idun Industrier Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.26
|Erste Schätzungen: Idun Industrier Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Idun Industrier Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Idun Industrier Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.03.26
|Ausblick: Idun Industrier Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Idun Industrier AB Registered Shs -B-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich am Dienstag schwächer präsentieren. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.