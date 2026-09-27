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27.09.2026 07:01:06

Ausblick: IDT B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

IDT b
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IDT B wird sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,980 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte IDT B ein EPS von 0,670 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 0,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 316,6 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei IDT B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 319,0 Millionen USD aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 3,85 USD im Vergleich zu 3,01 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,28 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’505.10 19.59 SSBLXU
Short 14’787.06 13.98 SNBHTU
Short 15’348.48 8.91 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’945.71 25.09.2026 17:30:53
Long 13’363.14 19.87 SWBZHU
Long 13’057.28 13.77 SPSB7U
Long 12’504.91 8.94 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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