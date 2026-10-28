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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Idorsia präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Idorsia öffnet die Bücher – was Analysten in Aussicht stellen.
Idorsia lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,190 CHF gegenüber -0,400 CHF im Vorjahresquartal.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 28,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 41,5 Millionen CHF. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 53,3 Millionen CHF aus.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,753 CHF je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,520 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 225,2 Millionen CHF, gegenüber 220,6 Millionen CHF im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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