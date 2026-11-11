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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Identive stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Identive lässt sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Identive die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass Identive im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,150 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll Identive 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 4,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Identive 5,0 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,530 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,790 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 21,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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12.05.26
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Analysen zu Identive Inc
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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