iClick Interactive Asia Group Aktie 122953057 / US45113Y2037
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02.09.2026 07:01:06
Ausblick: iClick Interactive Asia Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
iClick Interactive Asia Group gibt am 03.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,000 USD aus. Im letzten Jahr hatte iClick Interactive Asia Group einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 33,46 Prozent auf 14,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte iClick Interactive Asia Group noch 21,0 Millionen USD umgesetzt.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,000 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 58,0 Millionen USD, gegenüber 66,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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