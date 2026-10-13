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ICICI Lombard General Insurance Company Aktie 38262535 / INE765G01017

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13.10.2026 07:01:06

Ausblick: ICICI Lombard General Insurance Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ICICI Lombard General Insurance Company
1660.00 INR -1.83%
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ICICI Lombard General Insurance Company gibt am 14.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 15,31 INR aus. Im letzten Jahr hatte ICICI Lombard General Insurance Company einen Gewinn von 16,49 INR je Aktie eingefahren.

ICICI Lombard General Insurance Company soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69,87 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

25 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 55,22 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 55,74 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 330,35 Milliarden INR, gegenüber 270,13 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’440.78 19.70 STB4NU
Short 14’726.14 13.93 STBYEU
Short 15’268.99 8.98 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’863.69 12.10.2026 17:30:00
Long 13’310.24 19.98 SOB7MU
Long 13’011.44 13.93 S95BFU
Long 12’461.14 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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