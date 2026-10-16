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16.10.2026 07:01:06

Ausblick: ICICI Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ICICI Bank
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ICICI Bank lädt am 17.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,410 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 4,65 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,430 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ICICI Bank in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 60,22 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 3,47 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 45 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 36 Analysten von durchschnittlich 14,19 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 35,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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