Ichor Holdings Aktie 34820592 / KYG4740B1059
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03.05.2026 07:01:06
Ausblick: Ichor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ichor wird am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,131 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,130 USD je Aktie vermeldet.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 251,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 244,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,540 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,12 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 947,7 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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