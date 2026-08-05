ICF International Aktie 2562397 / US44925C1036
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: ICF International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ICF International veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,65 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 28,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,28 USD erwirtschaftet wurden.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 476,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei ICF International für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 478,3 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,02 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,95 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,91 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,87 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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