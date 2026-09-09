IBEX Aktie 56073576 / BMG4690M1010
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09.09.2026 07:01:06
Ausblick: IBEX stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
IBEX gibt am 10.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,845 USD gegenüber 0,660 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll IBEX nach den Prognosen von 2 Analysten 160,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 147,1 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,52 USD, gegenüber 2,36 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 639,8 Millionen USD im Vergleich zu 558,3 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.ch
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