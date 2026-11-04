Ausblick: IBEX stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

IBEX wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,900 USD je Aktie gegenüber 0,820 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 169,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 11,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,70 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,13 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 712,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 644,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net