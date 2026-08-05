Iamgold Aktie 439818 / CA4509131088
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Iamgold legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Iamgold wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,616 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 224,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Iamgold 0,190 CAD je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll Iamgold im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,25 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 804,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 55,91 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,01 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,62 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,64 Milliarden CAD, gegenüber 3,99 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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