Ausblick: i3 Verticals A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

i3 Verticals A wird am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen, dass i3 Verticals A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,262 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 0,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 54,5 Millionen USD gegenüber 54,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,700 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 217,7 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 213,2 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion Finanzen.net