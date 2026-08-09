Ausblick: i-80 Gold stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

i-80 Gold stellt am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,045 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 58,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27,8 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei i-80 Gold für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 44,0 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,168 USD, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 199,1 Millionen USD im Vergleich zu 95,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch