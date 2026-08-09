i-80 Gold Aktie 111058081 / CA44955L1067
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: i-80 Gold stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
i-80 Gold stellt am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,045 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 58,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27,8 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei i-80 Gold für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 44,0 Millionen USD aus.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,168 USD, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 199,1 Millionen USD im Vergleich zu 95,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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26.07.26
|Erste Schätzungen: i-80 Gold vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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